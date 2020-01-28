Лахор, Пакистан, , 10:35 — REGNUM В Пакистане на заводе по производству парфюмерной продукции произошёл крупный пожар. Об этом 28 января сообщает телеканал Geo TV.

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Уточняется, что предприятие расположено в городе Лахоре в провинции Пенджаб. Известно, что возгорание на заводе последовало после взрыва газового баллона, который произошёл накануне вечером, 27 января.

В результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых — две женщины и двое детей. Ещё несколько человек получили ожоги.

По информации спасателей, пожар был взят под контроль. В операции по тушению возгорании были задействованы десять пожарных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях взрыв на предприятии произошёл в американском штате Техас в городе Хьюстоне. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить утечка газа. В результате ЧП два человека погибли и ещё один госпитализирован.