Хьюстон, США, , 20:35 — REGNUM Два человека погибли и ещё один госпитализирован в результате взрыва на предприятии в американском штате Техас. Об этом сообщает 24 января местный портал Click2Houston.

Инцидент произошёл сегодня утром на предприятии, расположенном в городе Хьюстоне. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить утечка газа. Взрыв привёл к возгоранию пропилена, возникший пожар не удавалось потушить в течение нескольких часов.

Сообщается, что в результате взрыва оказались также повреждены дома в радиусе порядка четверти мили. Местным жителям рекомендовано в случае обнаружения осколков во дворах не прикасаться к ним и звонить в службу 911.

По факту произошедшего в настоящее время проводится расследование.