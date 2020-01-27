Мехико, , 22:45 — REGNUM Перестрелка военных с наркоторговцами, которые посадили частный самолёт с грузом наркотиков на шоссе, произошла на юго-востоке Мексики. Об этом 27 января заявил журналистам в ходе пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Вооружённое столкновение произошло в штате Кинтана-Роо. Наркоторговцы посадили самолёт на автомобильном шоссе в муниципалитете Бакалар и начали перестрелку с подоспевшими на место посадки военными. В ходе столкновения погиб водитель военнослужащих и был ранен командующий этой военной зоны, руководившей операцией. Преступникам удалось скрыться с грузом с места происшествия.

Уточняется, что к моменту прибытия военных, получивших информацию о посадке частного самолёта, преступники уже успели разгрузить его и частично облить горючим. Цистерны с горючим были обнаружены на месте посадки. Самолёт был двухместным и, по предварительным данным, мог унести около тонны груза.

В настоящее время в мексиканском штате Кинтана-Роо развёрнута спецоперация, в которой задействованы армия, авиация и национальная гвардия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генпрокуратура Мексики выдала США шестерых преступников, среди которых был подельник экс-главаря картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по кличке «Коротышка».

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