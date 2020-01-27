Мехико, , 03:11 — REGNUM Гепрокуратура Мексики выдала Соединенным Штатам шестерых преступников, среди которых был подельник экс-главаря картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по кличке «Коротышка», сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что соратник Гусмана по кличке «Нос» был одним из доверенных лиц главы наркокартеля и занимал высокое положение в преступном сообществе. Американские правоохранители обвиняют его в преступном сговоре и ряде других тяжких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман был признан виновным в США по всем пунктам обвинения. Его приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате штрафа в размере $12,6 млрд.