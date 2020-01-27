Мехико, , 23:02 — REGNUM В правоохранительные органы Мексики планируют обратиться близкие и коллеги актрисы Натальи Андрейченко в связи с её бесследной пропажей. Об этом 27 января сообщил представитель актрисы Ян Трунцев в Instagram.

Как пояснил Трунцев, прошло уже больше суток с тех пор, как Андрейченко выходила на связь. Это является достаточным основанием для обращения в полицию и в консульство.

Трунцев уточнил, что до сих пор нет никаких известий от друзей и близких пропавшей актрисы. Представитель Андрейченко выразил надежду, что произошедшее является лишь недоразумением и актриса найдётся.

По словам Трунцева, нельзя исключать, что у артистки могли возникнуть проблемы со здоровьем, так как она в последнее время напряжённо работала из Мексики, где у неё есть свой дом, над запуском сразу трёх проектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бесследном исчезновении актрисы Натальи Андрейченко в Мексике. Актриса не выходит на связь с 25 января.

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