Мехико, , 12:05 — REGNUM В Мексике бесследно пропала российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко, сообщает 27 января телеграм-канал Mash.

Отмечается, что у нее есть свой дом в этой стране, где она постоянно проживает. В субботу, 25 января, актриса была в гостях у подруги, которой пожаловалась на плохое самочувствие. С тех пор она не выходит на связь.

«Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось», — сообщил директор актрисы Ян Трунцев.

Напомним, Наталья Андрейченко получила звание заслуженной артистки РСФСР в 1984 году. Самыми известными ролями актрисы стали работы в фильмах «Уходя — уходи», «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». У актрисы двойное гражданство — РФ и США.