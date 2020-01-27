Гуково, Ростовская область, , 22:45 — REGNUM Около 1000 незадекларированных акриловых зубов было найдено при обыске у гражданина Украины в пункте пропуска Гуково в Ростовской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Мужчина прибыл на таможенный пункт пропуска на рейсовом автобусе со стороны России. У него был найден слепочный материал, зуботехнический воск, раствор для анестезии и 960 акриловых зубов.

Задержанный пояснил, что является врачом-стоматологом и материалы были им приобретены для работы. При этом на все товары мужчина при пересечении границы декларации не подавал.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

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