Мукачево, Украина, , 10:31 — REGNUM В Закарпатье на границе с Венгрией украинские пограничники изъяли автомобиль, в котором обнаружили контрабандные сигареты, сообщила 26 января пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«На автомобиле 2014 года выпуска ехал в Венгрию 40-летний гражданин Украины. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска «Вилок» досмотровая группа нашла 1660 пачек сигарет», — сказано в сообщении.

Контрабанда была найдена под обшивкой в багажном отделении автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники задержали 7,8 тыс. поддельных кубиков Рубика общей стоимостью более $125 тыс.

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