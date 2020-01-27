Мукачево, Украина, 27 января 2020, 10:31 — REGNUM В Закарпатье на границе с Венгрией украинские пограничники изъяли автомобиль, в котором обнаружили контрабандные сигареты, сообщила 26 января пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Контрабанда была найдена под обшивкой в багажном отделении автомобиля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники задержали 7,8 тыс. поддельных кубиков Рубика общей стоимостью более $125 тыс.
Читайте также: На Украине обнаружили крупную партию фальшивых кубиков Рубика