Москва, , 12:17 — REGNUM Заболевшие пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, обнаружены в 13 странах мира, включая Китай, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Так, по данным госкомитета, восемь заболевших выявлены в Таиланде, по пять заболевших — в Австралии и США, по четыре заболевших — в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии.

Трое заболевших коронавирусом обнаружены во Франции, двое заболевших — во Вьетнаме, по одному заболевшему — в Канаде и Непале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае коронавирусом заражены 2783 человека, из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Умер от пневмонии 81 человек.

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