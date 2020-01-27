Хабаровск, , 11:56 — REGNUM Взрывное устройство не обнаружено на борту пассажирского лайнера, который вернулся в Хабаровск из-за угрозы теракта. Таковы итоги обследования самолёта специалистами, сообщили 27 января в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу.

«Борт был обследован, угроза взрыва не подтвердилась», — цитирует правоохранителей ТАСС.

В хабаровском аэропорту пообещали отправить пассажиров в Москву ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипаж лайнера, вылетевшего из Хабаровска в Москву, сообщил об угрозе взрыва на борту. Самолёт развернулся в воздухе и приземлился в аэропорту вылета.

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