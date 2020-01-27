Хабаровск, , 10:25 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

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По данным собеседника ТАСС, самолёт совершил посадку штатном режиме.

«Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера», — добавил источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, рейс SU1713 вылетел из Хабаровска в Москву днём 27 января по местному времени. Уже после взлёта лайнера поступила информация о возможном нахождении на борту самолёта взрывного устройства. Экипаж принял решение возвращаться обратно в аэропорт.

На борту самолёта находятся 262 пассажира и десять членов экипажа.