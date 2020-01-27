Хабаровск, , 05:45 — REGNUM Туроператоры на Дальнем Востоке бьют тревогу: после рекомендации Роспотребнадзора отказаться на период распространения нового коронавируса от посещения КНР, многие туристы, уже купившие и оплатившие туры, принимают решение вернуть путевки. Они требуют вернуть им деньги. Но за чей счёт они будут возвращены? Ведь рекомендация Роспотребнадзора не может считаться форс-мажором.

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Мнение представителя Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае Валентины Асеевой привело ИА Хабаровский край сегодня.

«Китай деньги за уже оплаченные путевки не вернет: спрос, несмотря на вирус, очень большой, да и сезон высокий. В период такого сезона не только Китай, но и другие страны вводят ограничения на возврат денег за туристические путевки. В Таиланде, например, это Новый год, в Китае — предстоящий праздник Весны. И сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, неприятности затронут и граждан, купивших путевки, и российскую турагентскую сеть, потому, что именно турагенты берут у потребителей средства, и все жалобы поступают именно на них и все претензии к ним», — объяснила Валентина Асеева.

Эксперт считает, что государство должно определиться: либо совсем запретить полеты в Китай, как это было с Египтом после теракта или с Турцией в связи с обострением отношений. Государство запретило полеты и все. И это уже был форс-мажор со всеми вытекающими. Либо государство должно обеспечить компенсацию гражданам из фонда «Турпомощь», который давно создан и располагает солидными средствами. Сейчас же все издержки ложатся только на российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавируса в Китае крупные туроператоры приняли решение о вывозе своих туристов с острова-курорта Хайнань.