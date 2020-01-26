Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Полиция Тбилиси задержала менеджера столичного ночного клуба, в котором были избиты туристы из Индии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, иностранных посетителей в клубе принудили оплатить 31 тыс. лари, а также нанесли одному из них легкие телесные повреждения. Пострадавший получил медицинскую помощь на месте, после чего был отвезен в медучреждение. Его здоровье вне опасности.

Кроме этого, как утверждает пресс-служба МВД, менеджер незаконно снял с банковских карт иностранных граждан часть их денег. В общей сложности задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Напомним, ранее в грузинских СМИ описали инцидент в ночном клубе Тбилиси с группой индийских туристов. Сообщалось, что на входе с них взяли по $20, объяснив, что в стоимость входит алкоголь. В итоге им предъявили счет на $40 000. Спор с охраной и работниками клуба перерос в драку.

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