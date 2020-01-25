Тбилиси, , 00:23 — REGNUM Расследование в связи с избиением туристов из Индии охраной одного из ночных клубов в Грузии начало МВД Грузии. Об этом 24 января сообщает ряд грузинских СМИ.

По данным ряда СМИ, инцидент произошёл в ночном клубе «Майская роза» в Тбилиси. По предварительным данным, группа индийских туристов из 25 человек заплатила за вход в клуб по 20 долларов. Им разъяснили, что в стоимость входной оплаты включены и спиртные напитки.

Но когда туристы собрались покинуть клуб, им был выставлен счёт в 40 тыс. долларов. Из-за этого возник спор между работниками клуба и туристами, переросший в драку. В результате один из граждан Индии был доставлен в больницу с травмами.

Отмечается, что инциденты с завышением счетов за оказанные услуги для иностранных гостей в последнее время часто наблюдаются в Грузии. Представители туристических компаний страны не единожды высказывали мнение, что подобными случаями должна в обязательном порядке заниматься полиция, так как подобные инциденты негативно сказываются на имидже страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ташкента считают ночные клубы важным фактором в развитии туризма, при условии обеспечения безопасности посетителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ташкента назвали преимущества работы ночных клубов