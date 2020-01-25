Нью-Дели, 25 января 2020, 22:07 — REGNUM Жертвами обрушения здания на северо-востоке Дели, по последним данным, стали пять человек. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на представителей пожарной службы.
«Пять человек, в том числе четверо студентов, погибли», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о спасении пожарными из-под обломков рухнувшего строящегося здания 12 студентов. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Как передавало ИА REGNUM, 25 января на северо-востоке Дели произошло обрушение строящегося здания. Причины ЧП пока неизвестны.
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