Нью-Дели, 25 января 2020, 16:20 — REGNUM 12 студентов были спасены пожарными из-под обломков рухнувшего строящегося здания в столице Индии, городе Дели. Об этом 25 января сообщает телеканал NDTV.
Обрушение здания произошло около 16:30 по местному времени (14:00 мск) на северо-востоке Дели.
По предварительным данным, рухнуло недостроенное здание учебного центра. Точное количество людей, которые могут оказаться под завалами, не сообщается.
В настоящее время на месте происшествия работают семь бригад пожарных. Поисково-спасательная операция продолжается.
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