Париж, , 17:27 — REGNUM Около 60 летучих мышей и пять рептилий погибли в результате пожара, вспыхнувшего на территории зоопарка в департаменте Сарта на западе Франции. Об этом 25 января сообщает радиостанция France Bleu.

Возгорание произошло в 06:00 (08:00 мск) в здании террариума в зоопарке коммуны Ла-Флеш. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Пожарным, оперативно прибывшим на место происшествия, удалось довольно быстро локализовать возгорание. Пожар успел распространиться по зданию террариума, оно было полностью разрушено огнём.

В результате пожара погибли около 60 летучих мышей и пять рептилий. Среди людей жертв нет. Директор зоопарка Селин Талино выразила свою благодарность сотрудникам зоопарка и пожарным, которые сделали всё возможное, чтобы не допустить распространения пламени. По словам Талино, рядом с террариумом находятся вольеры с жирафами и пантерами. которые могли пострадать. В настоящее время зоопарк продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели более 30 обезьян в результате пожара в зоопарке в немецком городе Крефельд.

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