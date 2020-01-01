Берлин, , 16:10 — REGNUM Более 30 обезьян погибли в результате пожара вспыхнувшего в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд. Об этом 1 января сообщает пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook.

Информация о возгорании поступила пожарным около 00:38 по местному времени. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, вольер был полностью охвачен огнём. Удалось предотвратить распространение пламени на другие вольеры.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Обстоятельства пожара изучаются правоохранительными органами. Руководство зоопарка не стало открывать его 1 января и поблагодарило людей за многочисленные предложения помочь.

Как отметило руководство зоопарка, все сотрудники сейчас находятся в шоковом состоянии от произошедшего и пока не в состоянии понять, потребуется ли зоопарку помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу закона, регламентирующего нормы ответственного обращения с животными.

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