Анкара, , 00:22 — REGNUM Уже 14 человек погибли и более 300 пострадали в результате землетрясения в Турции. Об этом 24 января сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Уточняется, что в провинции Элязыг погибшими числится восемь человек, в провинции Малатья — шесть.

Ранее сообщалось, что в двух провинциях, подвергшихся ударам стихии, погибли шесть человек и 270 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в восточных районах Турции, в провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки также ощущались жителями Сирии и Ливана.

Во сообщению пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирины Касимовой, среди пострадавших в результате землетрясения в Турции граждан России нет.

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