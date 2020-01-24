Анкара, , 23:25 — REGNUM Граждан России нет среди пострадавших в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

«По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Турции вечером 24 января. Эпицентр подземных толчков находился в районе населённого пункта Элязыг на востоке страны. Жертвами землетрясения стали по меньшей мере четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от землетрясения в Турции увеличилось до четырех человек

Читайте развитие сюжета: В Турции обнаружены новые жертвы землетрясения