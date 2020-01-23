Анкара, , 19:42 — REGNUM Ряд мер для предупреждения распространения нового типа коронавируса в стране предприняли власти Турции. Об этом 23 января сообщила пресс-служба минздрава страны.

Всем пассажирам, прилетающим в Турцию из Китая, нужно будет в обязательном порядке проходить через специальные тепловые камеры.

Кроме того, в связи с угрозой коронавируса 2019-nCoV были отменены авиарейсы Ухань — Стамбул, которые выполняла китайская авиакомпания.

По последним данным, от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, скончались 17 человек. Всего на сегодняшний день было зарегистрировано более 600 заболевших новым типом коронавируса. Было установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали власти всех государств не вводить ограничения на торговлю и передвижение людей. При этом в каждой стране должны быть готовы максимально оперативно диагностировать заболевание и предоставить больному все условия для лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация о смерти молодой женщины от нового типа коронавируса в Грузии не соответствует действительности.

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