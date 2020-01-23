Тбилиси, , 19:01 — REGNUM Смерть 22-летней женщины от коронавируса в Национальном центре по контролю заболеваний Грузии не подтверждают и заявляют, что она болела вирусом гриппа типа В и скончалась от вызванных этим вирусом осложнений. Соответствующее заявление сделал руководитель центра Амиран Гамкрелидзе.

«Сегодня в Грузии был зафиксирован третий случай смерти от вируса гриппа, который лабораторно подтвержден. Скончалась женщина 22 лет. Этот случай лабораторно изучен, и подтвержден вирус типа В. Никакой связи с коронавирусом этот случай не имеет», — заявил Гамкрелидзе.

Факт заболевания вирусом В был зафиксирован в Зугдиди. 19 декабря женщину уложили в Зугдидскую больницу, на следующий день перевезли в Кутаисский медицинский центр, а затем направили на лечение в Тбилиси, но она скончалась по дороге в столицу.

В министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии заявляют, что никакой угрозы эпидемии гриппа нет, поэтому вводить карантин или прекращать учебу в школах и вузах считают нецелесообразным. Население призывают соблюдать личную гигиену и обращаться к врачу при первых признаках заболевания гриппом.