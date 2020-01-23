Соледар, ДНР, , 09:14 — REGNUM Утром 23 января украинские силовики открыли миномётный огонь по району населённого пункта Коминтерново на юге ДНР, сообщили 23 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 07:35 и в 08:10 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению от населённого пункта Талаковка к населённому пункту Коминтерново, в общей сложности выпущено 20 мин калибра 120 мм», — сказано в сообщении.

Ещё 24 мины того же калибра украинские силовики выпустили по Коминтерново со стороны села Водяное примерно в 7:50.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что при наличии желания войну можно прекратить «уже завтра».

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