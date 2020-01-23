Соледар, ДНР, 23 января 2020, 09:14 — REGNUM Утром 23 января украинские силовики открыли миномётный огонь по району населённого пункта Коминтерново на юге ДНР, сообщили 23 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Ещё 24 мины того же калибра украинские силовики выпустили по Коминтерново со стороны села Водяное примерно в 7:50.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что при наличии желания войну можно прекратить «уже завтра».
Читайте также: Зеленский: война в Донбассе может закончиться уже «завтра»