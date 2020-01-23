Берн, , 01:36 — REGNUM Несмотря на усилия по достижению мира Украине пока не удаётся прекратить войну в Донбассе, но война может прекратиться уже «завтра». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра», — пояснил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января на форуме в Давосе, Зеленский признал, что за последние годы Украина «сделала несколько шагов назад», но это был разбег.

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