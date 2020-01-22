Великий Новгород, , 13:35 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году на 30,8% выросло количество преступлений, совершённых дистанционным способом, в том числе стало на 12,2% — с использованием интернета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На 23,9% стало больше преступлений с использованием средств мобильной связи.

Но больше всего — на 71,2% — выросло количество фактов неправомерного списания денежных средств со счетов банковских карт.

В целом в регионе по итогам 2019 года преступность выросла на 0,2% — общее количество зарегистрированных преступлений выросло на 22 факта до 10 909 случаев.

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