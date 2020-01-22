Великий Новгород, , 13:40 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году количество преступлений против личности снизилось на 4,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 января, в прокуратуре региона.

В регионе на 13% снизилось число убийств, на 7,8% — фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на 28,6% — изнасилований.

Также в Новгородской области на 1% снизилось количество краж, а число разбоев сократилось на 20,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при этом в регионе значительно выросло количество преступлений, совершённых дистанционно, в том числе с использованием интернета и средств мобильной связи.

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