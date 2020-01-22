Хабаровск, , 09:50 — REGNUM В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус. У гражданина КНР обнаружены все признаки опасной болезни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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Роспотребнадзор установил специальные посты в пограничных пунктах пропуска на границе с Китаем в Хабаровске. В пунктах пропуска максимально усилен санитарный контроль. Специалисты проводят анкетирование и термометрию всех, прибывающих с территории сопредельного государства, в котором свирепствует смертельно-опасный вирус.

Снятый с рейса в аэропорту Хабаровска гражданин КНР демонстрировал все признаки опасной болезни. Однако при лабораторном исследовании все подозрения были сняты — у пассажира оказалось обычная ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор Приморья предупредил о коронавирусе в Китае. На всех пунктах пропуска через границу усилен санитарный контроль.