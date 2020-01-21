Владивосток, , 11:21 — REGNUM В Приморье на всех пунктах пропуска через государственную границу установлен санитарно-карантинный контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

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Выполнение этих мероприятий связано с задачей предотвращения заноса и распространения из-за рубежа инфекционных заболеваний, а именно — коронавируса, в настоящее время распространяемого в провинции Хубей в Китае.

«К настоящему времени досмотрено на наличие признаков инфекционных заболеваний 86 931 человек, при этом лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Информация о ситуации по коронавирусной инфекции и мерах профилактики доведена до сведения туроператоров и турагентов. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обращает внимание граждан, планирующих выезд за рубеж, на необходимость соблюдения мер профилактики респираторных инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавируса в Приморье начали прививать население от пневмонии.