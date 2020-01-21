Иваново, , 20:31 — REGNUM Проверку по факту смерти 50-летней женщины после косметологических процедур в клинике салона красоты проводят следователи в городе Иваново. Об этом 21 января сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Ивановской области.

По данным новостного портала IvanovoNews.ru, трагедия произошла вечером 20 января. Одна из постоянных клиенток салона красоты проходила косметологическую процедуру, после которой ей стало плохо.

Женщине попытались оказать первую помощь, а затем вызвали бригаду скорой помощи, которая продолжила мероприятия по реанимации пациентки. Спасти женщину не удалось.

В настоящее время начата доследственная проверка по факту смерти клиентки салона красоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти пациента в больнице города Магнитогорске после операции по удалению аппендикса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области мужчина умер после удаления аппендикса