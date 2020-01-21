Магнитогорск, Челябинская область, , 13:44 — REGNUM В челябинском Магнитогорске молодой и здоровый человек умер после операции по удалению аппендикса. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания «Верстов.Инфо», 21-летний Игорь С. почувствовал себя плохо вечером 13 января, а утром 14-го вызвал скорую помощь. В последний раз на связь он вышел с родственниками из больницы, сказал, что ожидает операции. Она была проведена, но после этого что-то пошло не так.

В справке о смерти указана причина кончины мужчины: «Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, острый аппендицит с ограниченным перитонитом». Родственники Игоря С. требуют всестороннего расследования. Они отмечают, что их сын был здоровым. По их словам, это подтверждает и то, что буквально накануне он успешно прошёл медицинскую комиссию в военкомате.

В областном минздраве журналистам заявили, что пока не могут давать комментариев. Дело в том, что сейчас идёт проверка. После неё ведомство сможет дать официальный комментарий.