Хабаровск, , 10:10 — REGNUM В правительстве Хабаровского края отстранён от должности начальник управления лесами Константин Хрянин.

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Причиной в пресс-службе ведомства назвали некое «разбирательство».

"Речь об отстранении шла ещё в понедельник. Константин Хрянин временно отстранён. Причину и детали до нас ещё не доводили. Официальный комментарий будет позже», — привело объяснение пресс-службы ведомства ИА ДВ-Новости.

Константин Хрянин занимал свой пост с июня 2019 года. На должность его назначил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Известно также, что губернатор получил представление прокуратуры в связи с неисполнением крупной компанией «Азия Лес» обязательств по приоритетному проекту в сфере глубокой переработки древесины.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты некоммерческой ассоциации «Дальэкспортлес» утверждают: лесная отрасль Дальнего Востока банкрот. В 2020 году без работы останутся тысячи рабочих-лесозаготовителей ДФО, а с учётом членов их семей без средств к существованию останутся десятки тысяч жителей отдалённых таёжных монопосёлков. Эксперты «Дальэкспортлеса», руководители дальневосточных лесопромышленных предприятий на совещании в Хабаровске обсудят катастрофическое положение лесной отрасли Дальнего Востока.