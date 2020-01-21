Хабаровск, , 09:40 — REGNUM С 1 января 2020 года на Дальнем Востоке введена запретительная экспортная пошлина на экспорт круглого леса в размере 60%. Такое решение было принято правительством ещё в 2017 году с целью понуждения лесозаготовителей ДФО построить лесопильные заводы и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. По оценкам Минпромторга РФ, цели достигнуты. Однако эксперты лесопромышленной ассоциации «Дальэкспортлес» провели отраслевой анализ и получили картину, прямо противоположную оценкам Минпромторга РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Дальэкспортлеса».

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Растёт экспорт пиломатериалов, а экспорт брёвен сокращается. С апреля 2019 года объём экспорта пиломатериалов впервые в истории превысил объём экспорта круглых брёвен, продолжая расти в объёмах. Эти данные составлены Минпромторгом на основании таможенной статистики.

Однако эксперты «Дальэкспортлеса» утверждают: таможенная статистика не различает, где произведена продукция, она лишь учитывает номенклатуру товара в точке пересечения государственной границы.

«Фактически в этих данных всегда включены пиломатериалы, произведенные в Сибири, и пересекающие границу в зоне ответственности Дальневосточной таможни. С кризисом в Европе сократилось потребление всех товаров, в том числе и пиломатериалов из России. Поэтому не только сибиряки, но уже и другие регионы страны переориентировали свои поставки с Европы, Ближнего Востока на Китай, в том числе через Дальневосточную таможню. Вот мы и видим небывалый, быстрый рост экспорта пиломатериалов на Дальнем Востоке», — утверждают эксперты «Дальэкспортлеса».

Эта ситуация, утверждают специалисты, Минпромторгом РФ была ошибочно распознана как успех. А фактически это всего-навсего объём, быстро перераспределённый с западных рынков.

Лесопромышленники Дальнего Востока утверждают: ситуация в отрасли ДФО складывается крайне негативная. По оценкам экспертов, сокращаются как лесозаготовки и экспорт круглых брёвен, так и производство и экспорт пиломатериалов.

«Лесная промышленность Дальнего Востока — банкрот», — утверждают эксперты.

В Хабаровске катастрофическую ситуацию в лесопромышленной отрасли ДФО будут обсуждать руководители крупнейших предприятий отрасли, эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, в 2020 году в ДФО работу потеряют тысячи работников лесопромышленных предприятий. С учётом членов их семей, которые останутся без средств к существованию, это десятки тысяч — в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области, Еврейской АО. В Хабаровском крае одно за другим банкротятся крупнейшие лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, оставляя без средств целые отдалённые муниципалитеты. При этом практически возле каждого посёлка вдоль БАМа работают полулегальные китайские лесопилки.