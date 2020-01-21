Хабаровск, , 04:31 — REGNUM В селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снят режим ЧС, введённый ранее в связи с порывом водовода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ульчского района.

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«В общем, на ликвидацию аварии ушла неделя. Почти 6 суток ремонтники не могли найти место порыва водовода. Однако 28 домов и соцобъекты подключили почти сразу. Для остальных потребителей был организован подвоз воды. Сейчас авария полностью устранена», — отчитались в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в селе Богородском Хабаровского края произошла крупная авария — порыв на водоводе. Без водоснабжения остались 30 жилых домов, в которых проживает порядка 300 человек, детский сад, школа — в общей сложности 6 соцобъектов.