Хабаровск, , 09:04 — REGNUM В селе Богородское Ульчского района Хабаровского края экстренно ликвидируют последствия коммунальной аварии. Из-за прорыва трубопровода упало давление в системе водоснабжения. Без воды остались более 30 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ульчского района.

Читайте также: В Хабаровском крае спасают посёлок в тайге, где мороз порвал трубы в домах

Оперативно найти прорыв не удалось, поэтому в селе был введен режим ЧС. В настоящее время в 28 домах и двух социальных учреждениях водоснабжение восстановлено. Без воды остаются жильцы двух домов и четырех соцучреждений. Аварию планируют устранить до конца выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края экстренно спасают таёжный посёлок Новый Ургал, в котором из строя вышла котельная и порвало морозом трубы.