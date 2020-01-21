Хартум, , 00:42 — REGNUM При взрыве в столице Судана Хартуме погибли не менее семи человек и 25 получили ранения различной степени. Об этом 20 января сообщает телеканал Al Arabiya.

Ссылаясь на источники в полиции Хартума, телеканал сообщает о возможном использовании для теракта самодельного взрывного устройства.

Другой информации о произошедшем пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 15 января в Судане был подавлен вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана во главе с бывшим президентом Омаром аль-Баширом. В столице Судана Хартуме произошел ряд вооруженных столкновений, в ходе которых погиб один военнослужащий, еще семеро были ранены.

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