Хартум, , 02:41 — REGNUM Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.

Сообщается, что в столице Судана Хартуме произошел ряд вооруженных столкновений, в ходе которых погиб один военнослужащий, еще семеро были ранены. Силовики поставили мятежникам ультиматум — сдаться в течение четырех часов или же ожидать штурма.

В это время военные Судана смогли взять под контроль все здания управления Службы общей разведки. Мятежники приняли решение сложить оружие и сдаться. Арестованы 43 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Судана Фейсал Мухаммед Салех заявил о мятеже в рядах Службы общей разведки страны. По его словам, восстать решили представители оперативного управления ведомства.

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