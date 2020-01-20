Магас, , 23:52 — REGNUM Двоих человек, отправившихся в лесной массив на сбор черемши, разыскивают спасатели Сунженского муниципального района Ингушетии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация об исчезновении жителей сельского поселения Даттых, ушедших за черемшой в лесной массив, поступила спасателям 20 января. До настоящего времени связаться с пропавшими не удалось.

Сезон сбора черемши начинается в Ингушетии в январе. Её собирают в лесных массивах многие жители региона. Но из-за неблагоприятных погодных условий и плотной растительности всегда есть опасность заблудиться.

МЧС Ингушетии настоятельно рекомендует жителям, отправляясь на сбор черемши уведомлять о составе группы и примерном маршруте, на котором будет происходить сбор. Также сборщикам черемши необходимо взять с собой аптечку, документ, подтверждающий личность, и средства связи. Желательно не привлекать к сбору несовершеннолетних.

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