Липецк, , 11:13 — REGNUM Следователи нашли пропавшую 15-летнюю школьницу, которая в начале года сбежала из липецкого Центра помощи детям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого после пропажи девочки, следователи выясняют все обстоятельства её побега. По итогам проверки будет принято окончательное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, девочка ушла из центра 8 января, и долгое время о её местоположении ничего не было известно. 17 января следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи «Убийство». Известно, что девочка часто сбегала из центра. В марте 2019 года её также искали следователи.

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