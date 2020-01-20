Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM В Свердловской области по итогам 2019 года количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 4,2% по сравнению с 2018 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Половина из зарегистрированных преступлений относится к категории небольшой тяжести, а 22% — к тяжким и особо тяжким.

Отметим, что количество особо тяжких преступлений по сравнению с 2018 годом снизилось на 10,4%, в том числе убийств и покушений на убийств — на 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в 2019 году снизился уровень бытовой преступности.

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