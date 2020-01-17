Екатеринбург, 17 января 2020, 19:18 — REGNUM В Свердловской области снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в быту. Об этом заявила замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального полицейского главка Лилия Будкевич во время обсуждения в областной Общественной палате законопроекта «о домашнем насилии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Лилия Будкевич отметила, что работа по профилактике нарушений законодательства в семейной сфере выполняется соответствующими службами и урегулирована действующими законами Российской Федерации.
Она подчеркнула, что в предложенном проекте закона продублирована уже ведущаяся работа полиции по профилактике семейно-бытового насилия.
По её словам, в Свердловской области на учёте в органах внутренних дел стоит порядка 1,5 тыс. правонарушителей в сфере семейно-бытовых отношений. С ними ведутся профилактические беседы, также выявляются повторные правонарушения и преступления (в 2019 году — это 76 человек).
Лилия Будкевич сообщила, что с лицами, состоящими под административным надзором, регулярно проводятся беседы и профилактические встречи: ежемесячно и даже еженедельно. Также в регионе проводятся профилактические мероприятия, такие как «Быт», «Комендантский патруль», «Визит», «Детство без насилия», в ходе которых проводится проверка семей и состоящих на учёте лиц.
Она отметила, что закон о профилактике среди несовершеннолетних принят в 1995 году, и с тех пор работает с небольшими изменениями. То же самое касается и бытового насилия, где система профилактики является «действующей и устоявшейся».
Напомним, что 17 января в Общественной палате Свердловской области представители, министерств и ведомств, общественных организаций и движений провели экспертизу проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Большинство участников предложили не выносить законопроект на рассмотрение в Госдуме.
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Как сообщало ИА REGNUM, также отрицательный отзыв о предложенном к обсуждению проекте закона заявил представитель Екатеринбургской епархии РПЦ и член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Меняйло.
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