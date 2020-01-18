Киншаса, , 10:05 — REGNUM Жизни пяти человек унесла неизвестная болезнь в провинции Маи-Ндомбе в западной части Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 18 января сообщает издание Actualite.

Все заболевшие скончались в больнице города Кири. В настоящее время в город из столицы ДРК Киншасы направлены специалисты Национального института биомедицинских исследований (INRB) для ухода за пациентами, проходящими лечение и для установления вида болезни, жертвами которой стали уже пять человек.

Министр здравоохранения провинции Жан Клод Бола (Jean Claude Bola) сообщил, что речь не идёт о лихорадке Эбола. По его словам, специалистами на местах были взяты все необходимые образцы и отправлены в Киншасу для медицинских исследований, которые позволят лучше понять. с каким заболеванием имеют дело врачи.

Также Бола заверил, что ситуация находится под контролем, специалисты на местах продолжают исследование болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты пока ничего не могут сказать о новом вирусе, который был выявлен в китайском городе Ухань. Природа вируса остаётся неизвестной.

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