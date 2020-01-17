Женева, Швейцария, , 11:44 — REGNUM Учёные и специалисты пока не могут сказать ничего конкретного о новом вирусе, который был выявлен в китайском городе Ухань. Его природа неясна. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным организации, неизвестен ни источник вируса, ни способ его передачи, также неопределённым остаётся его «природный резервуар», сообщает ТАСС.

«О коронавирусе 2019-nCoV известно недостаточно, чтобы делать заключения о том, как он передаётся, каковы клинические характеристики болезни или степени её распространения, — отметили в ВОЗ. — Источник тоже остается неизвестным».

В связи со сложившейся ситуацией ВОЗ выступает за проведение во всех странах мероприятий по подготовке к возможному широкому распространению коронавируса. Вместе с тем она высказалась против введения ограничений на поездки в Китай и торговлю с ним.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. По состоянию на 3 января 2020 года заболевание было диагностировано уже у 44 пациентов. На днях первый случай заболевания был зафиксирован в Японии.

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