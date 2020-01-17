Афины , , 23:29 — REGNUM Ряд правительственных сайтов был взломан турецкими хакерами в Греции. Об этом 17 января сообщает издание iefimerida.gr.

По данным издания, некоторое время было невозможно войти на сайты МИД, парламента, Национальной службы разведки NIS, министерства финансов и афинской биржи.

Ответственность за хакерскую атаку на сайты Греции взяла на себя группа турецких хакеров под названием «Anka Neferler». Они заявили на своей странице в Facebook, что именно их группа «уронила» греческие правительственные сайты.

Как заявили хакеры из Турции, нападение на сайты стало ответом на позицию Афин и на угрозы Греции в адрес Турции. В настоящее время работа правительственных сайтов полностью восстановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хакерской атаке на компьютерную систему общины Зютфен (Zutphen) в Нидерландах.

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