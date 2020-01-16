Амстердам, , 10:04 — REGNUM Вечером 14 января хакеры попытались взломать компьютерную систему голландской общины Зютфен (Zutphen). В муниципалитете высказали предположения, что кибератака связана с уязвимостью в серверах американского поставщика Citrix.

По мнению экспертов, эта же уязвимость была использована для хакерской атаки на серверы Медицинского Центра Леувардена.

В настоящий момент неизвестно, какие последствия имела атака на Зютфен. Однако муниципальные власти сообщают, что нет указаний, что хакерская атака была успешной или что украдены электронные данные.

После того, как была обнаружена атака, была приостановлена работа всех муниципальных компьютерных систем. В настоящий момент специалисты муниципалитета проводят расследование случившегося и его возможных последствий.