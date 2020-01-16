поселок Новый Ургал, , 10:44 — REGNUM Режим ЧС введён в посёлке Новый Ургал отдалённого северного Верхнебуреинского района Хабаровского края. Там из-за аварии вышла из строя единственная котельная, без тепла и жилья остались люди, повреждено помещение железнодорожного лицея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Верхнебуреинского района.

Читайте также: Тысячи жителей Хабаровска остались без отопления

Из-за повреждений были остановлены насосы на котельной. Вышли из строя котлы, в трубах внутридомовых инженерных сетей закипела вода. Повреждены 25 квартир — в них полопались батареи отопления.

В посёлок экстренно выехали аварийные бригады, представители правительства Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал помочь людям, которые в мороз остались без жилья, на улице.

«Квартиры будут отремонтированы, лопнувшие батареи заменены. Комиссия уже начала обследование», — написал губернатор края на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на ТЭЦ тысячи жителей Хабаровска остались без отопления в 20-градусный мороз. Ранее крупная коммунальная авария оставила без тепла жителей Амурска в Хабаровском крае.