Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:59 — REGNUM СМИ рассказали подробности соседской ссоры, которая могла стать причиной стрельбы в мировом суде Новокузнецка.

Напомним, ранее сообщалось, что действия стрелка, который убил одного человека и ещё одного ранил, связаны с громким разбирательством ссоры с соседями, которая произошла летом 2018 года.

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По данным Life, летом 2018 года в селе Куртуково рядовой конфликт соседей перерос в разборку с применением тяжёлой техники. По словам Артёма П., которого задержади в мировом суде Новокузнецка накануне, 16 января, с ним по соседству проживает семья Ч., чей сын сломал горный велосипед его ребёнка. Артём П. потребовал компенсации за ремонт, но получил отказ. А позже сосед, по словам Артёма П., и вовсе сбил его машиной. Артём П. ударил по автомобилю шуруповёртом, что не понравилось его соседу. В итоге Сергей Ч. на строительном тракторе дважды протаранил гараж соседа, повредив сам бокс и стоявший внутри автомобиль. По словам Артёма П., ГИБДД и полиция в начале отказывались оформлять факт ДТП и документально фиксировать повреждения имущества. Он подчеркнул, что у его соседки «есть покровительство». В итоге сотрудники ГИБДД оштрафовали самого сбитого машиной Артёма П. на тысячу рублей. Он написал жалобы «во все возможные инстанции, но справедливости так и не добился».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родственник стрелявшего в суде Новокузнецка заявил, что мужчина пошёл на это «из-за несправедливости».

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