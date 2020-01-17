Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:43 — REGNUM Новокузнецкие СМИ уточняют, что стрелявший накануне, 16 января, в мировом суде Новокузнецка мужчина — Артём П., а его действия связаны с громким разбирательством ссоры с соседями, которая произошла летом 2018 года.

«Тогда в СНТ Надежда, что находится рядом с селом Куртуково Новокузнецкого района, один из соседей пытался задавить другого на тракторе и повредил его имущество. Один из участников конфликта (которого пытаются задавить на видео) Артём П. активно общался с редакцией и комментировал происходящее по телефону», — уточняет ВашГород.ру.

Также источник издания сообщил, что в суд Новокузнецка стрелявший Артём П. приехал 16 января именно на рассмотрение резонансного дела о соседской войне.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января при стрельбе в суде Новокузнецка погиб судебный пристав, также была ранена женщина. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело.

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