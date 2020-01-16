Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:30 — REGNUM Родственник стрелявшего в здании суда Новокузнецка заявил, что мужчина пошёл на такой шаг «из-за несправедливости».

Он рассказал, что мужчина якобы кого-то «не пропустил». После чего к его дому подъехала спецтехника и вынесла ворота. Было возбуждено дело, по которому он проходил потерпевшим. А на очередное заседание суда пришёл с ружьём, потому что не смог доказать виновность людей.

«Несправедливость была… Тракториста того никто не привлёк, сколько писали жалоб тогда, и ничем это закончилось всё дело. Покушение так и сошло с рук», — цитирует Life мужчину, который рассказал, что пострадавшая во время стрельбы женщина выступала на стороне подозреваемого.