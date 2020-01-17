Хабаровск, , 06:04 — REGNUM Министерство имущественных отношений Хабаровского края прокуратура обязала соблюдать закон и права предпринимателей. Ведомство грубо нарушало сроки продления договоров на аренду земельных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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Как выяснили прокуроры, компания арендовала 10 земельных участков в Хабаровском крае. Когда сроки аренды подошли к концу, предприниматель, как положено, подал документы на продление аренды в минимущества края. Но вместо положенных 30 дней его документы пылились под сукном чиновничьих столов целых 95 суток.

Министру имущественных отношений было направлено прокурорское представление, он также был привлечен к административной ответственности, пытался оспорить решение в суде, но суд не нашел оснований для отмены решения прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Хабаровского края направила целый пакет представлений в адрес губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правительство региона грубо нарушает права резидентов ТОСЭР, а также уклоняется от оплаты поставленного в районы топлива.