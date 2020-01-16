Хабаровск, , 05:34 — REGNUM Целый пакет представлений направила прокуратура Хабаровского края губернатору региона Сергею Фургалу. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало грубое нарушение прав резидентов ТОСЭР властями региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Читайте также: Власти Хабаровского края уклоняются от оплаты «северного завоза»

Все представления прокуратуры касаются нарушения прав резидента ТОСЭР — компании «Флагман», которая модернизирует горнолыжный комплекс «Холдоми», а также является поставщиком топлива для муниципалитетов. Поводом для представлений стала крайне неэффективная политика правительства Хабаровского края в сфере централизованного завоза топлива, а также систематические нарушения при рассмотрении вопроса о выделении субсидий резиденту ТОСЭР.

В 2016 году компания «Флагман» стала резидентом ТОСЭР, ей были, как того требует закон, обещаны субсидии. Но и в 2020 году правительство края в предоставлении субсидий отказывает. Реализация крупнейшего в регионе туристического проекта, рассчитанного на 240 тыс. туристов в год, под вопросом. Более того, правительство края отказывается оплачивать уже поставленное «Флагманом» и потребленное муниципалитетами топливо, невзирая на решения Арбитражного суда в пользу компании.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ оплачивать поставленное в районы топливо уже привёл к предкоматозному состоянию северный Советско-Гаванский район. Счета муниципалитета арестованы, он не может исполнять свои обязательства. Но краевые власти никаких мер для исправления ситуации не принимают.